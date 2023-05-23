Украинская армия готова к наступательной операции. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
По его словам, у Вооружённых сил страны есть необходимый минимум военной техники для атак. При этом он подчеркнул: Киеву нужны новые поставки оружия и боеприпасов, чтобы добиться успеха на линии соприкосновения. Как пояснил глава разведки, армия Украины пойдёт в контрнаступление уже в ближайшее время.
"Всё, что я могу сказать, это то, что оно скоро начнётся", — уточнил Буданов в интервью NHK.
Ранее журналисты The Hill проинформировали, что многие страны Запада не верят в успешное наступление ВСУ и хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.