Буданов: у армии Украины есть необходимый минимум вооружений для контрнаступления

Украинская армия готова к наступательной операции. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, у Вооружённых сил страны есть необходимый минимум военной техники для атак. При этом он подчеркнул: Киеву нужны новые поставки оружия и боеприпасов, чтобы добиться успеха на линии соприкосновения. Как пояснил глава разведки, армия Украины пойдёт в контрнаступление уже в ближайшее время.

"Всё, что я могу сказать, это то, что оно скоро начнётся", — уточнил Буданов в интервью NHK.

Ранее журналисты The Hill проинформировали, что многие страны Запада не верят в успешное наступление ВСУ и хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта.