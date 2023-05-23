В ДНР осудили украинского боевика, расстрелявшего российского военнопленного

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова" (организация, деятельность которой запрещена в России) Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" за убийство российского военнопленного. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: potokmedia.ru

Террорист признан виновным и приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Убийство он совершил в Мариуполе в апреле 2022 года.

Как было установлено следствием, боевики взяли в плен двух российских военнослужащих. Несколько дней они содержались в подвале под охраной. 15 апреля Кыркалов приехал к этому месту, вывел одного из пленных на улицу и застрелил из пистолета в затылок.