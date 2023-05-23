Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова" (организация, деятельность которой запрещена в России) Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" за убийство российского военнопленного. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Террорист признан виновным и приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Убийство он совершил в Мариуполе в апреле 2022 года.
Как было установлено следствием, боевики взяли в плен двух российских военнослужащих. Несколько дней они содержались в подвале под охраной. 15 апреля Кыркалов приехал к этому месту, вывел одного из пленных на улицу и застрелил из пистолета в затылок.
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