В Москве задержали супругов, запускавших шары с террористической символикой

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали супружескую пару, которая была заподозрена в запуске шаров с флагом террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: zen.yandex. ru

По предварительным данным, гражданин Белоруссии и его жена прибыли к пруду в Северном Чертаново на автомобиле. Из багажника они достали шары и запустили их. Чтобы отчитаться об этом перед украинскими спецслужбами, они снимали происходящее на видео.

В скором времени, проукраинские ресурсы начали массово распространять видеозапись. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.