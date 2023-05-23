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В Москве задержали супругов, запускавших шары с террористической символикой

0:42
Силовые структуры

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали супружескую пару, которая была заподозрена в запуске шаров с флагом террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве задержали супругов, запускавших шары с террористической символикой
Фото: zen.yandex. ru

По предварительным данным, гражданин Белоруссии и его жена прибыли к пруду в Северном Чертаново на автомобиле. Из багажника они достали шары и запустили их. Чтобы отчитаться об этом перед украинскими спецслужбами, они снимали происходящее на видео.

В скором времени, проукраинские ресурсы начали массово распространять видеозапись. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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