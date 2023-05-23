Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали супружескую пару, которая была заподозрена в запуске шаров с флагом террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, гражданин Белоруссии и его жена прибыли к пруду в Северном Чертаново на автомобиле. Из багажника они достали шары и запустили их. Чтобы отчитаться об этом перед украинскими спецслужбами, они снимали происходящее на видео.
В скором времени, проукраинские ресурсы начали массово распространять видеозапись. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.