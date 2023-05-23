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Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 12 человек.

0:40
Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 12 человек.
Фото: https://t.me/vvgladkov

Отметим, что в понедельник, 22 мая, на территорию области проникла диверсионная группа украинских боевиков. В регионе объявлен режим контртеррористической операции.

Вместе с тем, как подчеркнул Гладков, в интернете активизировались украинские пропагандисты, которые стали распускать недостоверную информацию. Губернатор отметил, что следует доверять информации лишь из официальных источников.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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