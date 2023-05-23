Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.
Отметим, что в понедельник, 22 мая, на территорию области проникла диверсионная группа украинских боевиков. В регионе объявлен режим контртеррористической операции.
Вместе с тем, как подчеркнул Гладков, в интернете активизировались украинские пропагандисты, которые стали распускать недостоверную информацию. Губернатор отметил, что следует доверять информации лишь из официальных источников.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.