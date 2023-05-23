Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 12 человек.

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Отметим, что в понедельник, 22 мая, на территорию области проникла диверсионная группа украинских боевиков. В регионе объявлен режим контртеррористической операции.

Вместе с тем, как подчеркнул Гладков, в интернете активизировались украинские пропагандисты, которые стали распускать недостоверную информацию. Губернатор отметил, что следует доверять информации лишь из официальных источников.