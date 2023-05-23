Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютным враньём" заявления Киева о непричастности ВСУ к атаке на Белгородскую область.
Бывший президент России, комментируя проникновение ДРГ в регион РФ, заявил, что с диверсантами нужно поступать безжалостно.
"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — цитирует слова Медведева РИА Новости, отвечая на вопросы журналистов.
Политик призвал не верить заверениям властям Киева о том, что они не организовывали диверсионные атаки на Белгородчину.
Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему в переговорах с Киевом сейчас нет необходимости.
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