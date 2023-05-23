Медведев призвал расправляться с украинскими диверсантами, как с крысами

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютным враньём" заявления Киева о непричастности ВСУ к атаке на Белгородскую область.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Бывший президент России, комментируя проникновение ДРГ в регион РФ, заявил, что с диверсантами нужно поступать безжалостно.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — цитирует слова Медведева РИА Новости, отвечая на вопросы журналистов.

Политик призвал не верить заверениям властям Киева о том, что они не организовывали диверсионные атаки на Белгородчину.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему в переговорах с Киевом сейчас нет необходимости.