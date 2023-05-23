Newsweek: страны НАТО опасаются конкуренции с трансформирующейся российской армией

В Североатлантическом альянсе опасаются, что военному блоку придётся конкурировать с трансформирующимися Вооружёнными силами РФ. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: mil.ru

По словам обозревателя Дэвида Бреннана, российские военнослужащие в ходе украинского конфликта получили боевой опыт, которого им "раньше не хватало".

Он добавил, что на некоторых участках линии соприкосновения солдаты РФ за сутки тратят больше артиллерийских боеприпасов, чем Европа способна произвести в течение месяца. Как пояснил журналист, теперь страны ЕС вынуждены наращивать мощности для восполнения собственных арсеналов оружия и снарядов.

"Альянсу приходится готовиться к противостоянию со ставшей значительно более опытной и хорошо снабжённой российской армией", — подчёркивается в статье.

Ранее заместитель начальника Центрального штаба объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Хьюберт Коттеро заявил, что военный блок планирует усилить давление на Россию.