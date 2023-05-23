ВС РФ после освобождения Артёмовска не бросятся на быстрый штурм Авдеевки, Угледара и прочих укреплённых пунктов, поскольку они нужны для сковывания значительных сил ВСУ.
Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.
"Авдеевка, Марьинка, Угледар — это второстепенные направления, и задача — всё время держать их под давлением. Потому что сейчас, чтобы удержать ту же Авдеевку, украинцы всё время бросают туда свежие и свежие силы, ходят в контратаки", — в эфире интернет-канала "PolitWera" отметил военный корреспондент.
Россия тоже ходит в атаки, поскольку как только Киев ослабит давление, ВС РФ уже имеющимися силами могут пойти в наступление. Для Украины очень тяжело обходится обеспечение этих укрепрайонов всем необходимым, сказал Хайруллин.
И такая же ситуация под Угледаром, Кременной, под Марьинкой. Чуть армия Украины ослабляет свои позиции, перестает кидать свежие силы — РФ тут же переходит в наступление.
"Украина в очень плохой ситуации. И именно то, что мы создаём давление на таких критических участках фронта, и даёт нам возможность готовить Харьковско-Днепровскую операцию", — подчеркнул Хайруллин.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.