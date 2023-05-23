Хайруллин рассказал, когда ждать освобождения Авдеевки, Кременной и Угледара

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ после освобождения Артёмовска не бросятся на быстрый штурм Авдеевки, Угледара и прочих укреплённых пунктов, поскольку они нужны для сковывания значительных сил ВСУ.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Авдеевка, Марьинка, Угледар — это второстепенные направления, и задача — всё время держать их под давлением. Потому что сейчас, чтобы удержать ту же Авдеевку, украинцы всё время бросают туда свежие и свежие силы, ходят в контратаки", — в эфире интернет-канала "PolitWera" отметил военный корреспондент.

Россия тоже ходит в атаки, поскольку как только Киев ослабит давление, ВС РФ уже имеющимися силами могут пойти в наступление. Для Украины очень тяжело обходится обеспечение этих укрепрайонов всем необходимым, сказал Хайруллин.

И такая же ситуация под Угледаром, Кременной, под Марьинкой. Чуть армия Украины ослабляет свои позиции, перестает кидать свежие силы — РФ тут же переходит в наступление.

"Украина в очень плохой ситуации. И именно то, что мы создаём давление на таких критических участках фронта, и даёт нам возможность готовить Харьковско-Днепровскую операцию", — подчеркнул Хайруллин.