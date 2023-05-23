Кедми: перемирие с Киевом накачает его западным оружием и техникой

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москве невыгодно перемирие с Киевом. За это время "партнёры" напичкают Украину всем возможным вооружением, включая разные типы самолётов и иной смертоносной техники.

Фото: listaj.ru

Об этом сообщил бывший начальник израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"Если, не дай бог, будет перемирие, за это перемирие они накачают Украину всеми видами оружия. Не только F-16, но и F-15, и F-35. И поставят огромное количество и артиллерии, и танков, и всего, что у них есть и ещё не произведено", — в эфире интернет-канала NewsFront сказал аналитик.

Вашингтон пытается на Украине создать антироссийский плацдарм, который будет постоянно угрожать РФ, и будет усиливать его. Истребители F-16 нужно рассматривать именно в таком аспекте.

Но даже если завтра о поставках самолётов примут решение, раньше, чем через год истребители не появятся, подытожил Кедми.

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