МО: к границам России приблизились два стратегических бомбардировщика ВВС США

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Министерстве обороны России заявили о приближении к границам России двух воздушных целей в акватории Балтийского моря.

Фото: Вадим Савицкий

Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж самолета идентифицировал летящие объекты. Это были два стратегических американских бомбардировщика B-1B.

После того, как потенциальные нарушители удалились, российский истребитель вернулся на место базирования. Государственная граница России нарушена не была.