В Министерстве обороны России заявили о приближении к границам России двух воздушных целей в акватории Балтийского моря.
Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж самолета идентифицировал летящие объекты. Это были два стратегических американских бомбардировщика B-1B.
После того, как потенциальные нарушители удалились, российский истребитель вернулся на место базирования. Государственная граница России нарушена не была.
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