Страны НАТО относятся к вероятности начала ядерной войны несерьёзно, поставляя вооружения Киеву. Если события начнут развиваться не по сценарию альянса, то ответственным за катастрофу будет блок НАТО. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт или ядерный апокалипсис невозможен, потому что он невозможен никогда. Они ошибаются", — сказал Медведев в интервью RT.
Политик полагает, что никто не знает, когда насупит точка невозврата, так как после очередных поставок принимается решение о передаче нового оружия, так, например, сейчас речь зашла о самолётах. Россия справится с любым вооружением, уверен Медведев, только придётся применять более серьёзные виды поражающих средств, резюмировал он.
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