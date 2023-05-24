РИА Новости: ВСУ в Артёмовске действовали ожесточённее, чем в Мариуполе

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики в Артёмовске действовали гораздо ожесточённее, чем в Мариуполе из-за чувства безнаказанности, рассказал российский боец с позывным "Хохол".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Националисты прикрывались мирными жителями, запугивали и намеренно закидывали их гранатами.

По его словам, ВСУшники понимали, что им придётся отступать, и уничтожали всё на своём пути.

"Больше стало безнаказанности. Они прекрасно понимают, что эти территории удержать не смогут, и, уходя, зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своём пути. Всех", — рассказал боец РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, гражданские для ВСУ стали тоже врагами, поэтому боевики применяли насилие.