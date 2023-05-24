Украинские боевики в Артёмовске действовали гораздо ожесточённее, чем в Мариуполе из-за чувства безнаказанности, рассказал российский боец с позывным "Хохол".
Националисты прикрывались мирными жителями, запугивали и намеренно закидывали их гранатами.
По его словам, ВСУшники понимали, что им придётся отступать, и уничтожали всё на своём пути.
"Больше стало безнаказанности. Они прекрасно понимают, что эти территории удержать не смогут, и, уходя, зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своём пути. Всех", — рассказал боец РИА Новости.
Как уточнил собеседник агентства, гражданские для ВСУ стали тоже врагами, поэтому боевики применяли насилие.
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