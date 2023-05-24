Британский стратег Уилдон: Лондон больше не сможет обеспечивать Украину оружием

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лондон столкнулся с нехваткой оружия для поставок на Украину и обеспечения собственной безопасности, сообщил британский стратегический аналитик Говард Уилдон.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Он отметил, что недавно власти Британии передали Вооружённым силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow, у которых, судя по всему, истёк срок годности.

"Великобритания мало что может дать", — подчеркнул Уилдон в статье для Daily Mail.

Как пояснил стратег, у Лондона нет достаточного количества военной техники, чтобы защитить собственных граждан в случае какой-либо угрозы. Оборонительная система Британии подорвана, считает эксперт.

Ранее аналитики WSWS назвали Лондон главным провокатором в конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией, ведь именно он предоставил Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.