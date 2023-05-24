Лондон столкнулся с нехваткой оружия для поставок на Украину и обеспечения собственной безопасности, сообщил британский стратегический аналитик Говард Уилдон.
Он отметил, что недавно власти Британии передали Вооружённым силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow, у которых, судя по всему, истёк срок годности.
"Великобритания мало что может дать", — подчеркнул Уилдон в статье для Daily Mail.
Как пояснил стратег, у Лондона нет достаточного количества военной техники, чтобы защитить собственных граждан в случае какой-либо угрозы. Оборонительная система Британии подорвана, считает эксперт.
Ранее аналитики WSWS назвали Лондон главным провокатором в конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией, ведь именно он предоставил Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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