Губернатор Белгородской области Гладков запретил охотникам стрелять по диверсантам

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков призвал охотников не стрелять по диверсантам и другим вооружённым людям, так как есть риск перепутать украинских боевиков с российскими военными.

Во время трансляции в Сети жители области спросили у главы региона, могут ли люди, которые владеют оружием, применять его против вооружённых людей.

"Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя, — пояснил губернатор, — На сегодняшний день войск достаточно, которые обеспечивают безопасность нашу".

Как подчеркнул Гладков, велик шанс просто перепутать, ведь на первый взгляд определить, кто перед вами — украинский диверсант или российский военный, непросто.