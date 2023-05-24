Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков призвал охотников не стрелять по диверсантам и другим вооружённым людям, так как есть риск перепутать украинских боевиков с российскими военными.
Во время трансляции в Сети жители области спросили у главы региона, могут ли люди, которые владеют оружием, применять его против вооружённых людей.
"Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя, — пояснил губернатор, — На сегодняшний день войск достаточно, которые обеспечивают безопасность нашу".
Как подчеркнул Гладков, велик шанс просто перепутать, ведь на первый взгляд определить, кто перед вами — украинский диверсант или российский военный, непросто.
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