Песков заявил, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская сторона будет добиваться целей, поставленных перед специальной военной операцией, и выступает против заморозки украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: 9111.ru

Как подчеркнул Песков, Россия солидарна с Западом в вопросе приостановки конфликта — её допустить нельзя.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей". — пояснил Песков ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что все цели будут достигнуты либо в ходе СВО, либо "иными доступными средствами".