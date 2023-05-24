Российская сторона будет добиваться целей, поставленных перед специальной военной операцией, и выступает против заморозки украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как подчеркнул Песков, Россия солидарна с Западом в вопросе приостановки конфликта — её допустить нельзя.
"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей". — пояснил Песков ТАСС.
Представитель Кремля уточнил, что все цели будут достигнуты либо в ходе СВО, либо "иными доступными средствами".
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