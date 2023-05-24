Эксперты Military Watch Magazine назвали следующую цель ВС РФ после Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Девятимесячные усилия российских войск закончились взятием Артёмовска (Бахмута), что серьёзно скажется на дальнейшей стратегии спецоперации ВС РФ, заявили американские военные эксперты.

Фото: redstar.ru

Населённый пункт даёт контроль над крупным логистическим узлом в регионе, к тому же сейчас российская артиллерия может наносить удары по позициям украинской армии в Краматорске и Славянске.

"Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Бахмута", — пишет издание Military Watch Magazine.

Авторы материала отмечают, что в последнее время ВС РФ на Украине добились множества успехов: уничтожена значительная часть против воздушных систем ВСУ, у Киева практически не осталось зенитно-ракетных средств, что позволит ВВС России играть всё более важную роль на передовой.