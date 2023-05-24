Девятимесячные усилия российских войск закончились взятием Артёмовска (Бахмута), что серьёзно скажется на дальнейшей стратегии спецоперации ВС РФ, заявили американские военные эксперты.
Населённый пункт даёт контроль над крупным логистическим узлом в регионе, к тому же сейчас российская артиллерия может наносить удары по позициям украинской армии в Краматорске и Славянске.
"Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Бахмута", — пишет издание Military Watch Magazine.
Авторы материала отмечают, что в последнее время ВС РФ на Украине добились множества успехов: уничтожена значительная часть против воздушных систем ВСУ, у Киева практически не осталось зенитно-ракетных средств, что позволит ВВС России играть всё более важную роль на передовой.
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