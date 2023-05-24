Некоторая часть подразделений украинской армии подготавливает новые позиции на Краснолиманском направлении для осуществления дальнейших боевых действий. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, добавив, что ВСУ также не забывают укреплять оборону уже имеющихся местоположений.
"Отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений".
Также известно о поставке инженерной техники и автомобилей со стройматериалами в пункты временной дислокации ВСУ.
Напомним, ранее поступила информация о готовности зенитчиков ВС РФ отражать атаки украинской армии на берегу Каховского водохранилища.
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