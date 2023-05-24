Марочко сообщил, что ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Некоторая часть подразделений украинской армии подготавливает новые позиции на Краснолиманском направлении для осуществления дальнейших боевых действий. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, добавив, что ВСУ также не забывают укреплять оборону уже имеющихся местоположений.

Фото: russian.rt.com

"Отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений".

Также известно о поставке инженерной техники и автомобилей со стройматериалами в пункты временной дислокации ВСУ.

Напомним, ранее поступила информация о готовности зенитчиков ВС РФ отражать атаки украинской армии на берегу Каховского водохранилища.