"Макароны Господь Бог придумал": как живут мобилизованные в зоне СВО

Pravda.Ru начинает серию репортажей собственного корреспондента в зоне СВО Дарьи Асламовой. Журналистка побывала на позициях ВС РФ под Авдеевкой (ДНР) и поговорила с мобилизованными.
На позициях военные показали корреспонденту, из чего состоит их быт в то время, когда они не выполняют боевых задач. В помещении по традиции место для сна и отдыха, но у этого подразделения есть своя гордость — баня, оборудованная собственными руками.
"Не у каждого на даче такая есть. Мы же сибиряки, у нас баня в первую очередь", — говорят военные.
Корреспондент пообщалась с солдатами с позывными "Крюк" и "Татарин", которые рассказали свою историю. Парни из Иркутской области, жили на одной улице, знакомы с детства, вместе работали, вместе пошли в военкомат и попали на одну позицию.
"Получили повестки, нам вместе выдали. Мы тут вместе, друг за друга", — говорит "Крюк".
На вопрос об обстановке в Донбассе бойцы отвечают по-военному аккуратно, без подробностей:
"Всё стабильно".
По профессии парни — водитель и механик. Но в зоне СВО выполняют "несколько другую работу", а именно состоят в расчёте АГС. Мобилизованные отметили, что основные навыки получили на практике, то есть после приезда на позиции. И добавили, что уже ничего не боятся:
"А чего бояться? Если мы уже здесь, чего бояться то теперь?"
Также журналистка побывала в солдатской столовой. Военным на обед дают суп харчо и макароны с подливой из тушенной говядины.
"Макароны Господь Бог придумал на седьмой день", — шутят солдаты.
За репортажами Дарьи Асламовой из Донбасса можно следить в группе Pravda.Ru в социальной сети "Вконтакте".
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