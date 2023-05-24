"Макароны Господь Бог придумал": как живут мобилизованные в зоне СВО

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Pravda.Ru начинает серию репортажей собственного корреспондента в зоне СВО Дарьи Асламовой. Журналистка побывала на позициях ВС РФ под Авдеевкой (ДНР) и поговорила с мобилизованными.

На позициях военные показали корреспонденту, из чего состоит их быт в то время, когда они не выполняют боевых задач. В помещении по традиции место для сна и отдыха, но у этого подразделения есть своя гордость — баня, оборудованная собственными руками.

"Не у каждого на даче такая есть. Мы же сибиряки, у нас баня в первую очередь", — говорят военные.

Корреспондент пообщалась с солдатами с позывными "Крюк" и "Татарин", которые рассказали свою историю. Парни из Иркутской области, жили на одной улице, знакомы с детства, вместе работали, вместе пошли в военкомат и попали на одну позицию.

"Получили повестки, нам вместе выдали. Мы тут вместе, друг за друга", — говорит "Крюк".

На вопрос об обстановке в Донбассе бойцы отвечают по-военному аккуратно, без подробностей:

"Всё стабильно".

По профессии парни — водитель и механик. Но в зоне СВО выполняют "несколько другую работу", а именно состоят в расчёте АГС. Мобилизованные отметили, что основные навыки получили на практике, то есть после приезда на позиции. И добавили, что уже ничего не боятся:

"А чего бояться? Если мы уже здесь, чего бояться то теперь?"

Также журналистка побывала в солдатской столовой. Военным на обед дают суп харчо и макароны с подливой из тушенной говядины.

"Макароны Господь Бог придумал на седьмой день", — шутят солдаты.

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