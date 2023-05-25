Экипажи Су-34 разбомбили склад с боеприпасами и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация продолжает вносить свою существенную лепту в продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении, рассказали в пресс-центре группировки "Центр".

Фото: Вадим Савицкий

Накануне пилоты фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад, где боевики хранили боеприпасы, и разбомбили укрепления противника.

"Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" нанесли бомбовый удар по складу боеприпасов и опорным пунктам противника на Краснолиманском направлении", — заявил глава пресс-службы Александр Савчук.

Он добавил, что артиллерийским огнем были уничтожены живая сила и огневые средства ВСУ.

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