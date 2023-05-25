ФСБ России сорвала атаку украинских спецслужб на Ленинградскую и Калининскую АЭС

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудникам ФСБ РФ удалось сорвать террористическую атаку украинских спецслужб на Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции.

Фото: РИА Новости

В ведомстве сообщили, что Киев планировал на День Победы подорвать свыше 30 опор линии электропередач (ЛЭП) на объектах энергетики. Как пояснили в ФСБ, украинские спецслужбы хотели остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС.

По информации ведомства, такие действия привели бы к серьёзному экономическому и репутационному ущербу для РФ.

При этом представители ФСБ добавили, что Киев всё-таки смог подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП на территории Ленинградской атомной электростанции. Кроме того, злоумышленники заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, расположенной в Тверской области.

На диверсантов возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.