Сотрудникам ФСБ РФ удалось сорвать террористическую атаку украинских спецслужб на Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции.
В ведомстве сообщили, что Киев планировал на День Победы подорвать свыше 30 опор линии электропередач (ЛЭП) на объектах энергетики. Как пояснили в ФСБ, украинские спецслужбы хотели остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС.
По информации ведомства, такие действия привели бы к серьёзному экономическому и репутационному ущербу для РФ.
При этом представители ФСБ добавили, что Киев всё-таки смог подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП на территории Ленинградской атомной электростанции. Кроме того, злоумышленники заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, расположенной в Тверской области.
На диверсантов возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.
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