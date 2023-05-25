Украинские военные эксперты заявляют, что российская армия перешла в наступление у Артёмовска. Это направление остаётся самым сложным с самой высокой интенсивностью боёв, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По словам киевских аналитиков, российские военные после подхода резервов ведут наступательные действия на две "дороги жизни" вооружённых сил Украины (ВСУ) и посёлки Хромово и Ивановское, стремясь перехватить инициативу.
Это подтверждает в своих последних сводках и Генштаб ВСУ. Также продолжаются тяжёлые столкновения на флангах у Артёмовска, заключили авторы издания.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось несколько дней назад.
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