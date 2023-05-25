Глава военной развездки Украины Буданов получил тяжёлое ранение под сердце

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о своём фронтовом ранении.

Фото: klymenko-time.com

Буданов заявил, что его ранило осколком мины в Донбассе под сердце. Он не уточнил, когда именно это произошло.

Глава ГУР отметил, что врачи не рискуют извлекать осколок из его тела, так как это опасно.

"У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжёлое, но в принципе жить можно", — рассказал Буданов в интервью украинскому изданию.

Кирилл Буданов, возглавляющий ГУР с 2020 года, задействован в боевых действиях на Украине с 2014 года.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный получил ранение в голову при ракетной атаке ВС РФ под Херсоном.