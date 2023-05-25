Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Строков назвал способ похудения без жёстких диет
DP.RU: диетологи назвали четыре "вредных" продукта, которые могут принести пользу для здоровья
Марков: Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве
MF: врач Варфоломеев рассказал о диете, снижающей риск заболеваний сердца
МК назвал столицы, до которых достанет тактическое ядерное оружие РФ из Белоруссии
Мотыга: правила ухода за садовым инструментом
ТАСС: Киев может пойти на провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове
Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта
В офисе Зеленского дали прямо противоположные заявления о контрнаступлении ВСУ

Глава военной развездки Украины Буданов получил тяжёлое ранение под сердце

0:58
Силовые структуры

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о своём фронтовом ранении.

Глава военной развездки Украины Буданов получил тяжёлое ранение под сердце
Фото: klymenko-time.com

Буданов заявил, что его ранило осколком мины в Донбассе под сердце. Он не уточнил, когда именно это произошло.

Глава ГУР отметил, что врачи не рискуют извлекать осколок из его тела, так как это опасно.

"У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжёлое, но в принципе жить можно", — рассказал Буданов в интервью украинскому изданию.

Кирилл Буданов, возглавляющий ГУР с 2020 года, задействован в боевых действиях на Украине с 2014 года.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный получил ранение в голову при ракетной атаке ВС РФ под Херсоном.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
DP.RU: диетологи назвали четыре "вредных" продукта, которые могут принести пользу для здоровья
Марков: Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве
MF: врач Варфоломеев рассказал о диете, снижающей риск заболеваний сердца
Военспецы Запада: НАТО приготовилось ко вторжению на Украину и в Россию
Контрнаступление ВСУ на флангах Артёмовска провалилось
МК назвал столицы, до которых достанет тактическое ядерное оружие РФ из Белоруссии
Мотыга: правила ухода за садовым инструментом
Глава военной развездки Украины Буданов получил тяжёлое ранение под сердце
ТАСС: Киев может пойти на провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове
Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников