Главком ВСУ Залужный получил серьёзные ранения при ракетном ударе России под Херсоном

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии по командному пункту под Херсоном. Это произошло в начале мая, сообщил источник в силовых структурах изданию РИА Новости со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Первую помощь, по его словам, Залужному оказали в Николаеве, а оттуда на вертолёте перевезли в киевский военный госпиталь, где сделали трепанацию черепа.

Осложнено состояние главкома наличием сопутствующего заболевания, у него сахарный диабет второго типа. Врачи дают прогноз, что он выживет, но не сможет больше выполнять свою работу, заключил собеседник издания.

Напомним, Залужный перестал появляться на публике примерно две недели. А 10 мая стало известно о его отказе принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.