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Главком ВСУ Залужный получил серьёзные ранения при ракетном ударе России под Херсоном

0:22
Силовые структуры

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии по командному пункту под Херсоном. Это произошло в начале мая, сообщил источник в силовых структурах изданию РИА Новости со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

Главком ВСУ Залужный получил серьёзные ранения при ракетном ударе России под Херсоном
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Первую помощь, по его словам, Залужному оказали в Николаеве, а оттуда на вертолёте перевезли в киевский военный госпиталь, где сделали трепанацию черепа.

Осложнено состояние главкома наличием сопутствующего заболевания, у него сахарный диабет второго типа. Врачи дают прогноз, что он выживет, но не сможет больше выполнять свою работу, заключил собеседник издания.

Напомним, Залужный перестал появляться на публике примерно две недели. А 10 мая стало известно о его отказе принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

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Заседание военного комитета НАТО: почему Залужный не приехал?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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