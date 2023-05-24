Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии по командному пункту под Херсоном. Это произошло в начале мая, сообщил источник в силовых структурах изданию РИА Новости со ссылкой на собственные источники в ВСУ.
Первую помощь, по его словам, Залужному оказали в Николаеве, а оттуда на вертолёте перевезли в киевский военный госпиталь, где сделали трепанацию черепа.
Осложнено состояние главкома наличием сопутствующего заболевания, у него сахарный диабет второго типа. Врачи дают прогноз, что он выживет, но не сможет больше выполнять свою работу, заключил собеседник издания.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике примерно две недели. А 10 мая стало известно о его отказе принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.