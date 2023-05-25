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Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском

Силовые структуры

Украинское руководство представляло общественности ситуацию в Артёмовске совсем иначе, нежели она была на самом деле. О неподготовленных солдатах говорить не приходится, сами же военнослужащие назвали город "адом на земле", рассказав The Wall Street Jornal (WSJ) правду о происходящем.

Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
Фото: РИА Новости

Рядовой Алексей Мальковский сообщил, что за те 36 часов, которые ему пришлось провести в боях за многоквартирный дом, 11 из 16 призывников, защищающих постройку, были убиты. Получив повестки в феврале, через несколько дней безработные и бедняки из деревень пополнили ряды ВСУ, не имея понятия о боевых действиях.

"Они провели две ночи на базе, где им выдали автоматы и обмундирование советских времён, о чем свидетельствовали военные документы и фотографии. 18 февраля их привезли в Константиновку, находящуюся в 25 километрах от Артёмовска, и разместили в доме на окраине гарнизонного городка. Они фотографировались с автоматами перед иконами, пили энергетические напитки на нарах в одной из спален, курили и ели на кухне", — приводит слова рядового журнал.

Через три дня поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск. Некоторые солдаты хотели написать отказ, так как не держали оружия в руках ранее. Но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".

Читатели комментируют материал WSJ:

"А чего же украинцы не послали Кличко в Артёмовск без подготовки? Это ведь простая работа: остановить русских и постараться не быть убитыми ими".

"Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных, необученных людей в тяжёлые боевые действия, по существу, является смертным приговором им. Сколько лживой пропаганды нам насильно скармливает Зеленский и прилипшая к этому администрация Байдена?"

"Если вы говорите, что это Зеленский решит, когда все закончится, у вас трагическое непонимание происходящего. Западное оружие подпитывает эту катастрофу. Остановитесь! Это нужно было прекратить еще 12 месяцев назад".

"Украина не стоит этого конфликта. Более того, этот конфликт не нужен и США. Никакого "долгожданного наступления" не будет. Любая такая попытка наступления потерпит неудачу и приведет к гибели ещё тысяч украинцев. Украина не может победить Россию".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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