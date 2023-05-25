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Политолог Безпалько: по поводу контрнаступления ВСУ нам нужно ориентироваться не на заявления Киева, а на данные разведки

2:21
Силовые структуры

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему, по его мнению, в офисе Владимира Зеленского в последние дни делают противоположные заявления по поводу украинского контрнаступления: замглавы офиса Зеленского говорит, что Киев только готовится к нему, ожидая западное вооружение, в то время как советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступление началось уже несколько дней назад.

Политолог Безпалько: по поводу контрнаступления ВСУ нам нужно ориентироваться не на заявления Киева, а на данные разведки
Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Богдан Безпалько считает, что-либо у представителей офиса Зеленского нет единой версии по поводу контрнаступления, либо они просто пытаются напустить туман войны, чтобы запутать противника.

"На самом деле, мы не должны ориентироваться ни на заявление Подоляка, ни на заявление Анны Маляр, ни на заявление Резникова или кого-либо другого, мы должны ориентироваться на данные разведки, показания о движении войск, возможно, направление ударов, попыток разминирования заграждений, подвоз боеприпасов к каким-то определенным локациям, техники и многое другое чисто военного характера. Конечно, если будет поступать информация разведывательного характера откуда-то из глубин офиса президента закрытого типа, то это тоже будет учитываться", — отметил Безпалько.

Эксперт подчеркнул, что на все эти открытые заявления России обращать внимание не стоит. Потому что риторика офиса президента, риторика украинского руководства давным-давно себя уже себя девальвировала.

"Что они там в Киеве заявляют, нас интересовать должно мало, есть у них единая версия о контрнаступлении или нет. В данной ситуации просто мы должны готовиться к возможному отражению наступления Вооруженных сил Украины с применением западной техники или же к каким-либо другим шагам нашего противника", — заключил Богдан Безпалько.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что Киев начнёт контрнаступление только тогда, когда получит обещанное Западом вооружение. А до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУуже идёт несколько дней.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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