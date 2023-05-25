Генерал Милли высказался по поводу шансов Киева достичь своей стратегической цели

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву не удастся вернуть свои прежние территории, которые стали российскими — по крайней мере, в обозримом будущем. Так считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Генерал напомнил, что основная стратегическая цель Киева — возвращение всех своих потерянных территорий, которые сейчас "оккупированы Россией".

"На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", — сказал Милли в ходе пресс-конференции.

Запад по-прежнему отправляет на Украину большое количество оружия, чтобы она смогла одержать победу над Россией. В Москве уже несколько раз говорили, что таким образом украинский конфликт лишь усугубляется и затягивается, однако то, что его вызвало, так и не решается.