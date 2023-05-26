Военкор Котенок об ударах ВСУ по территории РФ: есть ощущение, что вот-вот начнётся

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удары ВСУ по общественным территориям, по гражданским и военным объектам на территории России предшествуют чему-то более серьёзному, заявил военный журналист Юрий Котенок.

Фото: vk.com/gladkov_vv

По словам военкора, вероятнее всего, украинские националисты начнут точечные вылазки по ночам.

"Всё точно сбывается — и обнаруживающий заход в Белгородчину, и массированные удары по нашим объектам. Есть ощущение, что вот-вот начнётся. Скорее всего, на выездные участки содомиты полезут в ночное время", — заявил журналист.

Он подчеркнул, что именно так наносят удары, когда пытаются начать контрнаступление.