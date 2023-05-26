Удары ВСУ по общественным территориям, по гражданским и военным объектам на территории России предшествуют чему-то более серьёзному, заявил военный журналист Юрий Котенок.
По словам военкора, вероятнее всего, украинские националисты начнут точечные вылазки по ночам.
"Всё точно сбывается — и обнаруживающий заход в Белгородчину, и массированные удары по нашим объектам. Есть ощущение, что вот-вот начнётся. Скорее всего, на выездные участки содомиты полезут в ночное время", — заявил журналист.
Он подчеркнул, что именно так наносят удары, когда пытаются начать контрнаступление.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.