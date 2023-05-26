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Военкор Котенок об ударах ВСУ по территории РФ: есть ощущение, что вот-вот начнётся

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Силовые структуры

Удары ВСУ по общественным территориям, по гражданским и военным объектам на территории России предшествуют чему-то более серьёзному, заявил военный журналист Юрий Котенок.

Военкор Котенок об ударах ВСУ по территории РФ: есть ощущение, что вот-вот начнётся
Фото: vk.com/gladkov_vv

По словам военкора, вероятнее всего, украинские националисты начнут точечные вылазки по ночам.

"Всё точно сбывается — и обнаруживающий заход в Белгородчину, и массированные удары по нашим объектам. Есть ощущение, что вот-вот начнётся. Скорее всего, на выездные участки содомиты полезут в ночное время", — заявил журналист.

Он подчеркнул, что именно так наносят удары, когда пытаются начать контрнаступление.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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