Западные боевые самолёты F-16 в случае поставок на Украину не смогут переломить ход конфликта, ведь они крайне уязвимы перед истребителями Су-35 ВКС РФ, сообщает Гуаньча.
По информации китайского издания, Киев и его западные партнёры ошибаются в том, что F-16 способны изменить обстановку в зоне боёв в пользу Украины. Как подчёркивается в материале, поставки этих самолётов приведут лишь к эскалации конфликта.
"Не ожидайте от F-16 слишком многого", — сказано в статье.
При этом Гуаньча отмечает, что российские истребители Су-35 смогут эффективно бороться с западными самолётами.
Ранее американский генерал Марк Милли выступил против предоставления F-16 Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его словам, эти самолёты не являются "чудо-оружием", которое позволит одержать победу на линии соприкосновения.
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