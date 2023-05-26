Гуаньча: истребитель F-16 не сможет тягаться с российским Су-35 в зоне проведения СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные боевые самолёты F-16 в случае поставок на Украину не смогут переломить ход конфликта, ведь они крайне уязвимы перед истребителями Су-35 ВКС РФ, сообщает Гуаньча.

Фото: Вадим Савицкий

По информации китайского издания, Киев и его западные партнёры ошибаются в том, что F-16 способны изменить обстановку в зоне боёв в пользу Украины. Как подчёркивается в материале, поставки этих самолётов приведут лишь к эскалации конфликта.

"Не ожидайте от F-16 слишком многого", — сказано в статье.

При этом Гуаньча отмечает, что российские истребители Су-35 смогут эффективно бороться с западными самолётами.

Ранее американский генерал Марк Милли выступил против предоставления F-16 Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его словам, эти самолёты не являются "чудо-оружием", которое позволит одержать победу на линии соприкосновения.