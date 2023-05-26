Российские десантники рассказали, как попали в окружение во время спецзадания, но смогли выбраться из ловушки с помощью местного жителя.
Год назад десантно-штурмовая бригада ВС РФ выполняла боевое задание на Киевском направлении, пояснил военнослужащий с позывным "Артек". Противнику удалось окружить российских бойцов, которые прикрывали отход своих сослуживцев. Помочь укрыться подразделению помог русский мужчина, переехавший на Украину 30 лет назад.
"Мужик нам сказал, что сейчас в городе идёт зачистка, нас могут увидеть украинские военные. Поэтому до утра лучше не высовываться, иначе всех перестреляют", — рассказал "Артек" в интервью изданию RT.
Местный житель снабдил солдат лекарствами и едой, а утром отдал свой автомобиль, чтобы они добрались до российских позиций.
Ранее бывший депутат Верховной Рады предупредил жителей Западной Украины, что вскоре они окажутся под протекторатом Польши, а Варшава будет жёстко бороться с местным национализмом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.