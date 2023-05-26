RT: бойцы ВДВ рассказали, как выбрались из окружения ВСУ с помощью местного жителя

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники рассказали, как попали в окружение во время спецзадания, но смогли выбраться из ловушки с помощью местного жителя.

Фото: mil.ru

Год назад десантно-штурмовая бригада ВС РФ выполняла боевое задание на Киевском направлении, пояснил военнослужащий с позывным "Артек". Противнику удалось окружить российских бойцов, которые прикрывали отход своих сослуживцев. Помочь укрыться подразделению помог русский мужчина, переехавший на Украину 30 лет назад.

"Мужик нам сказал, что сейчас в городе идёт зачистка, нас могут увидеть украинские военные. Поэтому до утра лучше не высовываться, иначе всех перестреляют", — рассказал "Артек" в интервью изданию RT.

Местный житель снабдил солдат лекарствами и едой, а утром отдал свой автомобиль, чтобы они добрались до российских позиций.

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