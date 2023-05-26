Дмитрий Медведев анонсировал нанесение Россией превентивного ядерного удара по центрам принятия решения в западных странах в случае эскалации украинского кризиса.
Выступая перед журналистами во время визита во Вьетнам, замглавы Совета Безопасности РФ не исключил, что в нынешней ситуации англосаксонские страны дадут Украине не только самолеты F-16, но и ядерное оружие.
"Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар. Самолеты киевскому режиму вполне дадут, и более того, может и ядерное оружие дадут. Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — пояснил Дмитрий Медведев.
Он также добавил, что по его мнению "Англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. Дойдет, при определенных условиях".
И действительно, военно-аналитическое издание 19FortyFive опубликовало доклад, в котором отметило — считается, что Россия постоянно допускает нарушение своих "красных линий" и не отвечает, но Москва терпела и раньше, а потом устроила 24.02.2022.
Что же касается российской военной (ядерной) доктрины, то:
Украинские политики и представители власти неоднократно сообщали о необходимости восстановить или получить ядерное оружие, требовали его поставку у Запада или хотя вы "войти на Украину для учений с ядерным оружием". Рада уже проголосовала за разрешение такого "временного размещения ЯО".
Они добавляли, что если бы у Киева было ядерное оружие, оно непременно было бы применено против Крыма, "материковой" России, новых субъектов РФ и Москвы.
"Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить … Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — заявлял ранее президент Владимир Путин.
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