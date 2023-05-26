Замглавы Совбеза РФ анонсировал превентивный ядерный удар

Дмитрий Медведев анонсировал нанесение Россией превентивного ядерного удара по центрам принятия решения в западных странах в случае эскалации украинского кризиса.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Выступая перед журналистами во время визита во Вьетнам, замглавы Совета Безопасности РФ не исключил, что в нынешней ситуации англосаксонские страны дадут Украине не только самолеты F-16, но и ядерное оружие.

"Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар. Самолеты киевскому режиму вполне дадут, и более того, может и ядерное оружие дадут. Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — пояснил Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что по его мнению "Англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. Дойдет, при определенных условиях".

И действительно, военно-аналитическое издание 19FortyFive опубликовало доклад, в котором отметило — считается, что Россия постоянно допускает нарушение своих "красных линий" и не отвечает, но Москва терпела и раньше, а потом устроила 24.02.2022.

Что же касается российской военной (ядерной) доктрины, то:

Ядерная доктрина РФ до 2020 года доктрина предусматривала только ответный (уже после поражения территории РФ) или ответно-встречный (пока ракеты врага еще летят) удары.

С 2020 года принята новая военная доктрина, позволяющая наносить превентивный (первый) тактический или стратегический ядерный удар, если зафиксирован запуск чужих ракет, которые считаются ядерными, произошел взрыв чужих ракет в РФ, удар по важным объектам для срыва ядерного ответа или критическая агрессия без ядерной атаки.

Украинские политики и представители власти неоднократно сообщали о необходимости восстановить или получить ядерное оружие, требовали его поставку у Запада или хотя вы "войти на Украину для учений с ядерным оружием". Рада уже проголосовала за разрешение такого "временного размещения ЯО".

Они добавляли, что если бы у Киева было ядерное оружие, оно непременно было бы применено против Крыма, "материковой" России, новых субъектов РФ и Москвы.

"Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить … Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — заявлял ранее президент Владимир Путин.