Глава отряда белгородской ТРО Курчевский рассказал о попытке прорыва диверсантов ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед атакой украинских диверсантов на Грайворон была совершена попытка прорыва в соседнем районе Белгородской области, рассказал командир одного из подразделений территориальной обороны Александр Курчевский.

Фото: Министерство обороны Украины

Он подчеркнул, что ранним утром 22 мая в районе населённого пункта Журавлёвка боевики попытались перейти границу, однако их вычислили и отбросили. Затем диверсанты пошли на Грайворон. Курчевский убеждён, что если бы члены теробороны могли применять оружие, то боевикам не удалось бы устроить "такой кошмар".

"Координация между военными и гражданскими отсутствует. Если бы военные вовремя сообщили, что ситуация очень непростая, что значительная группировка подошла к границе, группировка техники и личного состава, и оперативно были бы приняты меры, все было бы по-другому", — рассказал он в беседе с РБК.