МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После поражения в ходе боевых действий за Артёмовск боевики киевского режима приступили к реализации террористических актов против мирного населения. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

После интенсивных артобстрелов Грайворонского района Белгородской области подразделение националистического формирования вторглось на территорию России.

При помощи авиации, артиллерии и активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа группировка противника была окружена и разгромлена.

Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов в регионе. На видео зафиксированы мощные удары по военной техники ВСУ, а также по скоплениям живой силы.

