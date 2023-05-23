После поражения в ходе боевых действий за Артёмовск боевики киевского режима приступили к реализации террористических актов против мирного населения. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
После интенсивных артобстрелов Грайворонского района Белгородской области подразделение националистического формирования вторглось на территорию России.
При помощи авиации, артиллерии и активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа группировка противника была окружена и разгромлена.
Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов в регионе. На видео зафиксированы мощные удары по военной техники ВСУ, а также по скоплениям живой силы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.