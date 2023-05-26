Telegraph: леденящие душу гиперзвуковые ракеты РФ ведут к новому этапу боевых действий

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-морские силы США опасаются современных гиперзвуковых ракет РФ, разработка которых свидетельствует о начале нового этапа боевых действий, пишет The Telegraph.

Фото: Минобороны РФ

По словам обозревателя издания Гарри де Кетвилля, чрезвычайно быстрые российские ракеты — сложная задача для американской армии, ведь их практически невозможно уничтожить.

При этом он добавил, что Россия продолжает создавать всё больше таких вооружений. Как пояснил журналист, контрмеры Запада не остановят гиперзвуковые ракеты в случае их запуска по целям.

"Незаметный, быстрый и манёвренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало", — подчёркивается в публикации.

Автор статьи отметил, что у западных военных стратегов "по спине бегут мурашки" во время дискуссий о российских гиперзвуковых ракетах, таких как "Циркон".

Ранее журналисты Military Watch назвали российский фрегат "Маршал Шапошников" с "Цирконами" самым опасным боевым кораблём в мире.