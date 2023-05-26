В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили о том, что местный бизнесмен, который избил супругу прямо перед входом в отделение полиции, не получит наказания. Сообщается, что в тот день супруга злодея пришла в органы, чтобы забрать заявление об угрозах.

Фото: МВД Казахстана

В ведомстве сообщили, что 17 мая мужчина схватил нож и начал при детях угрожать своей жене расправой. В этот же день испуганная женщина предложила буяну развестись, на что получила отрицательный ответ и кучу угроз сверху. Однако 2 июня она всё-таки подала заявление на развод, но после давления мужа пошла его забирать.

Позже женщина пришла отозвать своё заявление, но ей было отказано, так как оно уже ушло на рассмотрение. Бизнесмена не устроил такой расклад и он набросился на супругу с ножом. Суд рассмотрел дело и пришёл к выводу, что вина подсудимого в покушении на убийство не доказана. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

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