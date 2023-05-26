Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт Кнутов предположил, какой тип БПЛА атаковал Краснодар
США строго запретили Украине применять американскую технику по территории России
Диетолог назвала пять сортов рыбы, которые подходят при диете
Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился
Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА
Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи
Вооружённые экс-заключённые самовольно покинули участок фронта в Волновахском районе
Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале

В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены

1:05
Силовые структуры

В Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили о том, что местный бизнесмен, который избил супругу прямо перед входом в отделение полиции, не получит наказания. Сообщается, что в тот день супруга злодея пришла в органы, чтобы забрать заявление об угрозах.

В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены
Фото: МВД Казахстана

В ведомстве сообщили, что 17 мая мужчина схватил нож и начал при детях угрожать своей жене расправой. В этот же день испуганная женщина предложила буяну развестись, на что получила отрицательный ответ и кучу угроз сверху. Однако 2 июня она всё-таки подала заявление на развод, но после давления мужа пошла его забирать.

Позже женщина пришла отозвать своё заявление, но ей было отказано, так как оно уже ушло на рассмотрение. Бизнесмена не устроил такой расклад и он набросился на супругу с ножом. Суд рассмотрел дело и пришёл к выводу, что вина подсудимого в покушении на убийство не доказана. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился
Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА
Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи
В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены
Вооружённые экс-заключённые самовольно покинули участок фронта в Волновахском районе
Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале
Омбудсмен ДНР Морозова: поиск тел погибших в Артёмовске начнётся после разминирования
"Турпром": турист из РФ в шоке от завтраков в Польше и понял, что русский бы такое есть не стал
Незнакомец незаметно присоединился к кортежу Шольца и обнял канцлера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников