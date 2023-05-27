Baza: в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию

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Рано утром 27 мая ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию на западе Тверской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Комплекс, находящийся недалеко от деревни Ерохино, обеспечивает работу нефтепровода "Дружба", по которому российские углеводороды поставляются в Европу.

"Первый БПЛА залетел в 3-15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв. В результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса, он упал на землю и взорвался", — рассказали источники.

Начавшийся пожар удалось потушить силами работников предприятия, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина попросила у властей ФРГ крылатые ракеты Taurus, дальность которых позволит Киеву атаковать Москву.