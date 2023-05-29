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Newsweek: на выборах президента Турции победу одержал Владимир Путин

1:10
Силовые структуры

На выборах президента Турции победу одержал глава РФ Владимир Путин.

Newsweek: на выборах президента Турции победу одержал Владимир Путин
Фото: fitzroymag.com

Об этом пишет газета Newsweek.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл свой третий пятилетний срок с момента вступления в должность в 2014 году. Он уже заявил о своей победе в воскресенье, 28 мая.

"Победа Эрдогана рассматривается как хорошая новость для Путина, чьи отношения со многими мировыми лидерами обострились после того, как в феврале 2022 года он начал СВО. Многие правительства считали спецоперацию необоснованной и нарушением международных норм, что привело к быстрой реакции и экономическим санкциям против Москвы", — сообщает издание.

Согласно неофициальным данным государственного агентства Anadolu, Эрдоган обошёл своего соперника Кемаля Киличдароглу примерно на 5 процентов. Выборы в Турции были отмечены высокой явкой избирателей, но "вызвали вопросы о справедливости местной избирательной системы", подытожил автор статьи Эндрю Стэнтон.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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