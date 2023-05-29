"Экзамен на боевой чуб": как проводится стресс-тренировка морпехов ВСУ

В соцсетях вирусится съёмка тренировки корпуса морской пехоты ВСУ, во время которой солдаты-морпехи в полном обмундировании, с оружием в руках и криками "Я люблю морску(ю) пехоту" толкают БТР с выключенным двигателем.

Фото: Telegram: Диванный аналитик

В это время младшие офицеры ВСУ бьют их палками-стеками, визжат им в уши, нецензурно бранятся и после требуют, чтобы уставшие солдаты побежали в поле на 10-километровый марш-бросок.

Впрочем, комментаторы оценивают ролик весьма саркастически:

считая, что это "дешевая и жалкая пародия на обучение солдат США и НАТО",

вспоминая фильм "Цельнометаллическая оболочка" с яростным сержантом, матерящимися и оскорбляющим солдат в процессе обучения.

"Такой сержант-казак, как в НАТО, только постсоветский", - иронизируют посмотревшие видеозапись "стресс-тренировки".

Также в обсуждениях спрашивают, почему и солдаты, и инструкторы-сержанты говорят на русском языке, а не "державной мове" и "зачем вам морпехи (причем аж целых корпус), если у Украины уже и Азовского моря нет, и скоро выхода к Черному морю совсем не будет?".

"Это - сдача экзамена на боевой чуб!" - заключают комментаторы.

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