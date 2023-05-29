Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги

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Жителей Киева не пустили в метро во время воздушной тревоги, которая была объявлена в городе. Об этом сообщают "Военкоры русской весны" в своем Telegram-канале.

Фото: tut-magaz. ru/internet-magazin/Metro-Dinamo-Magaziny.html

Инцидент произошел у станции метро "Минская". Испуганные горожане стучались в закрытые двери и просили пустить их, однако метрополитен был закрыт на всю ночь.

Напомним, в ночь на 29 мая, помимо взрывов в Киеве, сообщалось об ударах и по другим областям Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога.