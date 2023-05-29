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RUSI: Русская армия своей кровью пишет новые военные учебники

4:42
Силовые структуры

Русская армия уже не та, что была раньше — к такому выводу пришли эксперты британского аналитического центра по оборонным вопросам.

RUSI: Русская армия своей кровью пишет новые военные учебники
Фото: Вадим Савицкий

Данные Запада о некомпетентности и слабости российской армии противоречат реальному положению дел, сообщается в спец-докладе специалистов Королевского института объединенных служб (RUSI).

Спустя год после начала СВО на Украине российское военные адаптировали свою тактику под актуальные задачи и поступательно решали свои вопросы на поле боя. Да так, что Западу это, мягко скажем, не очень понравилось.

Пришлось признать — улучшения коснулись работы пехоты, артиллерии и бронетехники, ПВО и авиации, инженерной работы и РЭБ/РЭП, командования и управления войсками. В итоге за год армия РФ стала воевать лучше, отметили аналитики центра.

Да, есть потери — людские и технические, но военспецы Запада считают, что "русские своей кровью пишут новую стратегию и тактику войн". "Их армия первой в мире ведет такие действия, учатся командиры, приспосабливаются вооружения, разрабатываются новые, проходят боевое крещение войска", уточняют специалисты.

Как отмечали эксперты, ранее считались возможными следующие типы боевых действий на европейском ТВД:

  1. Малая миротворческая операция (например, "принуждение к миру-2008 в Грузии") или война с сепаратистами у границ/внутри стран, для которой достаточно контрактной армии с современным вооружением.
  2. Боевые действия против заведомо более слабого в военном отношении противника. Когда бомбардировки и ракетные удары "расчищают" путь армии и она входит в страну с подавленной ПВО, авиацией, уничтоженными издалека складами, топливом, управлением и т. д
  3. В случае атаки блока НАТО — тотальная ядерная война, когда "ядерные грибы на горизонте и между ними в три слоя, все заполнено боевыми ОВ, через которые идут герметичные танки и мотострелки в ОЗК, летят самолеты, и т. д."

СВО на Украине показало, что возможен и тот тип боевых действий, что мы наблюдаем сейчас. Более того, даже на Западе признали - "Россия одна (хоть и с Китаем за спиной) бьется против десятков стран НАТО".

В начале СВО боевые действия велись силами самостоятельных общевойсковых подразделений до 1 тыс. "штыков", включающих мотопехоту, танки, артиллерию и средства ПВО. Но нехватка личного состава стала причиной отказа от развертывания единых батальонных тактических групп. Вместо них используется пехота — линейная, штурмовая, специализированная и даже "одноразовая".

Какие еще "новшества" в ведении боевых действий войска России "кровью вписали в новые военные учебники"?

  1. Наибольшую эффективность показали инженерные подразделения ВС РФ, на хорошей скорости создавшие многокилометровые линии обороны.
  2. Основную роль играет, разумеется, артиллерия — эти войска серьезно изменили свои подходы. К лету 2022 года их объединили в артиллерийские тактические группы, подчиняющиеся единому руководству. При этом артиллерийские подразделения стали мобильными и, соответственно, более гибкими в использовании.
  3. Российская армия стала чаще использовать БПЛА, что позволило существенно снизить расходы боеприпасов, а также повысило способность вести артиллерийский огонь.
  4. Изменилась и бронетехника — её стали чаще использовать для поддержки пехоты. Россияне чаще применяют танки для стрельбы с закрытых позиций, то есть в виде гаубиц.
  5. Усовершенствована и система РЭБ — её используют на каждые 10 км фронта, в результате чего ВСУ теряют сотни БПЛА в месяц.
  6. Россияне активно дешифруют данные разведки Украины, а также сомкнулись ряды ПВО для перехвата ракет GMLRS к HIMARS.
  7. ВС РФ начали плотней размещать средства ПВО вокруг ключевых узлов тылового обеспечения и управления, а также насытили эти участки различными радарами, что помогло частично решить проблему с перехватом GMLRS.
  8. Пока Россия мало использовала авиацию — у Украины есть (и поставляется Западом новое) ПВО, но стала чаще использовать унифицированные модулем планирования и коррекции к различным авиабомбам.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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