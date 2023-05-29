Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский анонсировал скорое контрнаступление

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины скоро перейдёт в контрнаступление. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Фото: Министерство обороны Украины

Украинский генерал также подчеркнул, что побывал на Краснолиманском направлении, где провёл встречи с командирами частей и подразделений, которые участвуют в боях на самых горячих участках линии соприкосновения.

По его словам, во время бесед удалось проработать гипотетические сценарии дальнейших событий и оценить общую обстановку в зоне конфликта.

"Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", — написал военачальник в Telegram-канале по итогам рабочей поездки.

Ранее журналисты Asia Times заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на масштабную поддержку со стороны Запада, опасается объявлять контрнаступление, так как сомневается в способности Киева одержать победу.