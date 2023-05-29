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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский анонсировал скорое контрнаступление

1:01
Силовые структуры

Армия Украины скоро перейдёт в контрнаступление. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский анонсировал скорое контрнаступление
Фото: Министерство обороны Украины

Украинский генерал также подчеркнул, что побывал на Краснолиманском направлении, где провёл встречи с командирами частей и подразделений, которые участвуют в боях на самых горячих участках линии соприкосновения.

По его словам, во время бесед удалось проработать гипотетические сценарии дальнейших событий и оценить общую обстановку в зоне конфликта.

"Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", — написал военачальник в Telegram-канале по итогам рабочей поездки.

Ранее журналисты Asia Times заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на масштабную поддержку со стороны Запада, опасается объявлять контрнаступление, так как сомневается в способности Киева одержать победу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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