Политолог Ищенко рассказал о ловушке, которую Запад готовит для России на Украине

Запад готовит для Москвы ловушку на Украине, пытаясь заставить армию РФ перейти в наступление, считает политолог Ростислав Ищенко.

Фото: mil.ru

По его словам, западные страны стремятся оказать давление на психику граждан РФ, чтобы Москва начала активные боевые действия для борьбы с ВСУ у приграничных территорий.

"Американцы осознают, что лучше не проводить украинское наступление на подготовленную российскую оборону, а выманить ВС РФ в наступление на украинскую оборону раньше, чем стратегический резерв ВСУ будет бездарно растрачен в локальных операциях и мелких стычках", — рассказал эксперт в интервью "Военному делу".

Именно поэтому Киев и его западные партнёры стали распространять информацию о слабостях украинской армии и грядущих поставках нового вооружения Украине, считает Ищенко. Как пояснил специалист, цель США — заставить Москву поверить в то, что ВСУ исчерпали резервы, однако угроза с их стороны растёт.

Эксперт подчеркнул: Запад заинтересован в раннем переходе ВС РФ к наступлению и затягивании конфликта.