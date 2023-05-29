РВ: удар по Киеву наносится "неизвестными экзотическими ракетами"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник днём по Киеву наносится удар "неизвестными экзотическими ракетами". Об этом пишут связанные с разведкой вооружённых сил Украины (ВСУ) источники, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: csn-tv.ru

По словам источников, это баллистические цели, которые ПВО фиксирует только в самый последний момент.

Ранее появилась информация о взрывах в районе киевского аэропорта Жуляны. Есть предположения, что целью является американская система ПВО Patriot, позиции которой были вскрыты в ходе сегодняшней ночной комбинированной атаки по объектам в Киеве и области.

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