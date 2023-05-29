В понедельник днём по Киеву наносится удар "неизвестными экзотическими ракетами". Об этом пишут связанные с разведкой вооружённых сил Украины (ВСУ) источники, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По словам источников, это баллистические цели, которые ПВО фиксирует только в самый последний момент.
Ранее появилась информация о взрывах в районе киевского аэропорта Жуляны. Есть предположения, что целью является американская система ПВО Patriot, позиции которой были вскрыты в ходе сегодняшней ночной комбинированной атаки по объектам в Киеве и области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.