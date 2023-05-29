Мать из Тюмени рассказала, что ее дочь похитили судебные приставы.
Жителльница Тюмени заявила, что её ребёнок стал жертвой похищения. В исчезновении девочки она обвинила "ряженых" судебных приставов.
Ранее сообщалось о задержании женщин за попытку продать новорождённого ребёнка в Москве.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили изданию nashgorod.ru, что женщину ограничили в правах на воспитание ребёнка, а девочку передали органу опеки и попечительства из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей.
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