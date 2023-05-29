Глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что украинские боевики в очередной раз применили химические боеприпасы при обстреле позиций российских военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
Рогозин отметил, что подобные снаряды вызывают у солдат удушье и слезотечение. Подобные обстрелы производятся украинскими военнослужащими практически каждый день.
Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко также заявлял, что украинские боевики применяют боеприпасы с отравляющим газом. Происходит это под Артемовском и Угледаром. Несмотря на то, что подобные снаряды не являются летальным оружием, они все равно запрещены как химическое оружие.
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