Рогозин: украинские боевики вновь применили химические боеприпасы

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что украинские боевики в очередной раз применили химические боеприпасы при обстреле позиций российских военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Рогозин отметил, что подобные снаряды вызывают у солдат удушье и слезотечение. Подобные обстрелы производятся украинскими военнослужащими практически каждый день.

Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко также заявлял, что украинские боевики применяют боеприпасы с отравляющим газом. Происходит это под Артемовском и Угледаром. Несмотря на то, что подобные снаряды не являются летальным оружием, они все равно запрещены как химическое оружие.