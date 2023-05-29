Киев может в скором будущем понести новые территориальные потери из-за того, что стремится как можно быстрее начать контрнаступление вместо того, чтобы заниматься укреплением своей обороны. Такой прогноз сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По мнению генерала, российская армия будет продвигаться и дальше, и, вполне вероятно, скоро займёт Краматорск и Славянск.
"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению ВС РФ, — сказал Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
Украинский генерал не сомневается, что у России есть все необходимые ресурсы, которые обеспечат ей дальнейшее продвижение за Артёмовск. При этом нельзя забывать, что ВСУ по-прежнему не хватает боеприпасов, поэтому в своих возможностях украинская армия ограничена.
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