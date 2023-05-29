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Украинский генерал Кривонос предсказал скорую потерю Киевом двух городов

1:00
Силовые структуры

Киев может в скором будущем понести новые территориальные потери из-за того, что стремится как можно быстрее начать контрнаступление вместо того, чтобы заниматься укреплением своей обороны. Такой прогноз сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Украинский генерал Кривонос предсказал скорую потерю Киевом двух городов
Фото: https://t.me/stranaua/64479

По мнению генерала, российская армия будет продвигаться и дальше, и, вполне вероятно, скоро займёт Краматорск и Славянск.

"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению ВС РФ, — сказал Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".

Украинский генерал не сомневается, что у России есть все необходимые ресурсы, которые обеспечат ей дальнейшее продвижение за Артёмовск. При этом нельзя забывать, что ВСУ по-прежнему не хватает боеприпасов, поэтому в своих возможностях украинская армия ограничена.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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