На Краснолиманском направлении активно работают боевые расчёты РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары по украинским позициям наносят реактивными снарядами.
Российская установка уничтожает скопление боевиков ВСУ и техники.
"Расчёты РСЗО "Град" группировки "Центр" наносят реактивными снарядами точные площадные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских войск", — говорится в сообщении Минобороны страны.
Благодаря манёвренности установки, украинские националисты не успевают нанести ответный удар по российским бойцам.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.