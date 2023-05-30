МО: расчёты "Града" бьют по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении активно работают боевые расчёты РСЗО "Град", сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары по украинским позициям наносят реактивными снарядами.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Российская установка уничтожает скопление боевиков ВСУ и техники.

"Расчёты РСЗО "Град" группировки "Центр" наносят реактивными снарядами точные площадные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских войск", — говорится в сообщении Минобороны страны.

Благодаря манёвренности установки, украинские националисты не успевают нанести ответный удар по российским бойцам.