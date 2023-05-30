Пленный солдат ВСУ рассказал о гибели сослуживцев из-за неисправных гаубиц М777 образца НАТО

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие украинские военнослужащие не хотят использовать американские гаубицы М777 в ходе боёв из-за участившихся случаев гибели артиллеристов во время разрыва орудия.

Фото: wallhere.com

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пленного солдата ВСУ Руслана Олефиренко, украинских боевиков учили применять гаубицы образца НАТО на военной базе в ФРГ. По словам военнослужащего, тренировки заняли всего пять дней, четыре из которых были отведены под теорию.

Американские пушки М777 часто выходят из строя в результате перегрева, уточнил пленный. Он добавил, что тоже не стал использовать эту технику ради сохранения собственной жизни, после чего в качестве наказания его отправили в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

"У нас было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части", — подчеркнул собеседник агентства.

Украинский солдат попал в российский плен в районе Авдеевки.