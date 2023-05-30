Многие украинские военнослужащие не хотят использовать американские гаубицы М777 в ходе боёв из-за участившихся случаев гибели артиллеристов во время разрыва орудия.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пленного солдата ВСУ Руслана Олефиренко, украинских боевиков учили применять гаубицы образца НАТО на военной базе в ФРГ. По словам военнослужащего, тренировки заняли всего пять дней, четыре из которых были отведены под теорию.
Американские пушки М777 часто выходят из строя в результате перегрева, уточнил пленный. Он добавил, что тоже не стал использовать эту технику ради сохранения собственной жизни, после чего в качестве наказания его отправили в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
"У нас было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части", — подчеркнул собеседник агентства.
Украинский солдат попал в российский плен в районе Авдеевки.
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