Потери украинской армии в Артёмовске, которые сейчас оценивают в 50 тысяч солдат, явно приуменьшены, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Даже если согласиться с подобными подсчётами, добавил он, ВСУ потеряли 10 полноценных бригад, а значит обещанное Киевом "широкомасштабное наступление" попросту исключено.
Специалист пояснил, что считать стоит не только убитых, нельзя забывать о безвозвратных потерях и раненых. Эти числа, отметил он, обычно равны.
"Таким образом, ВСУ фактически потеряли не 50, а 150 тысяч бойцов, из которых 100 тысяч уже точно нельзя использовать на поле боя", — рассказал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что граждан Украины напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.
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