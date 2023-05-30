Военный эксперт Евсеев назвал точные цифры потерь ВСУ в "артёмовской мясорубке"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери украинской армии в Артёмовске, которые сейчас оценивают в 50 тысяч солдат, явно приуменьшены, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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Даже если согласиться с подобными подсчётами, добавил он, ВСУ потеряли 10 полноценных бригад, а значит обещанное Киевом "широкомасштабное наступление" попросту исключено.

Специалист пояснил, что считать стоит не только убитых, нельзя забывать о безвозвратных потерях и раненых. Эти числа, отметил он, обычно равны.

"Таким образом, ВСУ фактически потеряли не 50, а 150 тысяч бойцов, из которых 100 тысяч уже точно нельзя использовать на поле боя", — рассказал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что граждан Украины напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.