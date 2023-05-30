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Военный эксперт Евсеев назвал точные цифры потерь ВСУ в "артёмовской мясорубке"

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Силовые структуры

Потери украинской армии в Артёмовске, которые сейчас оценивают в 50 тысяч солдат, явно приуменьшены, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Военный эксперт Евсеев назвал точные цифры потерь ВСУ в "артёмовской мясорубке"
Фото: Телеграм

Даже если согласиться с подобными подсчётами, добавил он, ВСУ потеряли 10 полноценных бригад, а значит обещанное Киевом "широкомасштабное наступление" попросту исключено.

Специалист пояснил, что считать стоит не только убитых, нельзя забывать о безвозвратных потерях и раненых. Эти числа, отметил он, обычно равны.

"Таким образом, ВСУ фактически потеряли не 50, а 150 тысяч бойцов, из которых 100 тысяч уже точно нельзя использовать на поле боя", — рассказал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что граждан Украины напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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