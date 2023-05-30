Утром 30 мая Киев осуществил террористическую атаку на объекты, расположенные в российской столице. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации пресс-службы ведомства, киевский режим атаковал Москву восемью дронами самолётного типа. Отмечается, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удалось поразить. Как пояснили в МО РФ, три беспилотника были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они отклонились от назначенных целей.
В ведомстве добавили, что ещё пять БПЛА сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.
"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве", — прокомментировали в Минобороны.
Ранее СК РФ запустил проверку после падения беспилотников на здания в столице. В результате атаки дронов зафиксированы незначительные повреждения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.