Минобороны России: Киев атаковал Москву восемью беспилотниками, все дроны сбиты

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 30 мая Киев осуществил террористическую атаку на объекты, расположенные в российской столице. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Fotodom.ru (Загружать ЭТУ картинку, а не дубляж)

По информации пресс-службы ведомства, киевский режим атаковал Москву восемью дронами самолётного типа. Отмечается, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удалось поразить. Как пояснили в МО РФ, три беспилотника были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они отклонились от назначенных целей.

В ведомстве добавили, что ещё пять БПЛА сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.

"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве", — прокомментировали в Минобороны.

Ранее СК РФ запустил проверку после падения беспилотников на здания в столице. В результате атаки дронов зафиксированы незначительные повреждения.