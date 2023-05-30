Следственный комитет России запустил проверку после падения беспилотников на здания в Москве. Специалисты приступили к поиску людей, причастных к преступлению.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате атаки дронов на российскую столицу зафиксированы незначительные повреждения. Отмечается, что несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к городу.
"Следователи СК расследуют факты падения БПЛА на здания в Москве", — подтвердили в профильном ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители домов, повреждённых дронами, серьёзно не пострадали. По его словам, за медпомощью обратились два человека.
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