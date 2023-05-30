Американскую систему спутниковой навигации Global Positioning System (GPS) давно было нужно отключить на всей территории России.
Такое заявление сделал бывший глава "Роскосмоса", начальник Военно-технического центра специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России", — написал он в своём Telegram-канале.
Рогозин напомнил, что орбитальная группировка спутников отечественной системы ГЛОНАСС полностью развернута, и с ней могут взаимодействовать практически все смартфоны и автомобильные навигаторы в мире.
"Об этом что, нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО?" — задаётся он вопросом.
Таким образом Рогозин прокомментировал сообщения о перебоях в работе навигационных систем в Москве после атаки беспилотников на столицу.
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