Рогозин призвал заблокировать GPS на всей территории России

Американскую систему спутниковой навигации Global Positioning System (GPS) давно было нужно отключить на всей территории России.

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Такое заявление сделал бывший глава "Роскосмоса", начальник Военно-технического центра специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России", — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин напомнил, что орбитальная группировка спутников отечественной системы ГЛОНАСС полностью развернута, и с ней могут взаимодействовать практически все смартфоны и автомобильные навигаторы в мире.

"Об этом что, нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО?" — задаётся он вопросом.

Таким образом Рогозин прокомментировал сообщения о перебоях в работе навигационных систем в Москве после атаки беспилотников на столицу.